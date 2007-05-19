«СЭ»: «Динамо» может получить 45 млн евро на трансферы и попробует купить Зобнина

Московскому могут выделить 45 миллионов евро на трансферную кампанию.

Руководство бело-голубых рассчитывает добиться быстрого результата – попасть в топ-5 по итогам следующего сезона.

Клуб уже обозначил задачи по поводу приобретения футболистов. «Динамо» постарается вернуть в команду полузащитника Романа Зобнина, а также подписать хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова.

Также московский клуб интересуется , Михой Мевлей, Андреем Панюковым и Резиуаном Мирзовым.

Еще одна кандидатура на переход в «Динамо» – нападающий «Лугано» Карлиньос Жуниор, который в чемпионате Швейцарии забил 13 голов в 31 матче.

Ожидается, что главным тренером команды останется . На данный момент «Динамо» занимает 12-е место в чемпионате России.