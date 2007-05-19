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    «СЭ»: «Динамо» может получить 45 млн евро на трансферы и попробует купить Зобнина

    Теги Спартак Ростов Дмитрий Хохлов Роман Еременко премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Арсенал Тула Резиуан Мирзов Андрей Панюков Роман Зобнин Дмитрий Баринов Карлиньос Жуниор Миха Мевля Футбол

    Московскому «Динамо» могут выделить 45 миллионов евро на трансферную кампанию.

    Руководство бело-голубых рассчитывает добиться быстрого результата – попасть в топ-5 по итогам следующего сезона.

    Клуб уже обозначил задачи по поводу приобретения футболистов. «Динамо» постарается вернуть в команду полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, а также подписать хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова.

    Также московский клуб интересуется Романом Еременко, Михой Мевлей, Андреем Панюковым и Резиуаном Мирзовым.

    Еще одна кандидатура на переход в «Динамо» – нападающий «Лугано» Карлиньос Жуниор, который в чемпионате Швейцарии забил 13 голов в 31 матче.

    Ожидается, что главным тренером команды останется Дмитрий Хохлов. На данный момент «Динамо» занимает 12-е место в чемпионате России.

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