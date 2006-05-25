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    Ташаев может вернуться из «Спартака» в «Динамо»

    Теги Спартак Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Александр Ташаев Спорт-Экспресс Футбол

    Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев по окончании сезона может сменить клуб.

    По информации «Спорт-Экспресса», один из вариантов – возвращение 24-летнего игрока в московское «Динамо». При этом главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов пока не одобрил переход.

    «Спартак» готов продать Ташаева за 2-3 миллиона евро или отдать его в аренду, если трансфер не состоится к середине июля.

    Прошлым летом красно-белые купили хавбека у «Динамо» за отступные в размере 1,5 миллиона евро.

    Со статистикой Ташаева можно ознакомиться здесь.

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