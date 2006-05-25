Ташаев может вернуться из «Спартака» в «Динамо»

Полузащитник Александр Ташаев по окончании сезона может сменить клуб.

По информации «Спорт-Экспресса», один из вариантов – возвращение 24-летнего игрока в московское . При этом главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов пока не одобрил переход.

«Спартак» готов продать Ташаева за 2-3 миллиона евро или отдать его в аренду, если трансфер не состоится к середине июля.

Прошлым летом красно-белые купили хавбека у «Динамо» за отступные в размере 1,5 миллиона евро.

Со статистикой Ташаева можно ознакомиться здесь.