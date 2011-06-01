Салах забил на 2-й минуте. Быстрее в финале ЛЧ забивал только Мальдини – на 51-й секунде

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счет в финале Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:0, первый тайм).
Салах на 2-й минуте встречи реализовал пенальти, назначенный арбитром Дамиром Скоминой.
Одиннадцатиметровый удар заработал форвард «Ливерпуля» Садьо Мане, попав на 1-й минуте мячом в руку хавбеку Муссе Сиссоко.
Гол Салаха (01:49) – второй самый быстрый в истории финалов турнира. Быстрее забивал только капитан «Милана» Паоло Мальдини в матче с «Ливерпулем» в 2005 году – на 51-й секунде.
Египтянин побил достижение Гаиски Мендьеты, который в 2001-м году забивал «Баварии» с пенальти на 3-й минуте.
На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Также доступна текстовая трансляция.
Так Салах открыл счет. Была рука или нет – вопрос. Но гол точно засчитан. 0:1 🔥https://t.co/kLT8aV284x#ЛЧ pic.twitter.com/nVffolQop4— Матч ТВ (@MatchTV) June 1, 2019