Салах забил на 2-й минуте. Быстрее в финале ЛЧ забивал только Мальдини – на 51-й секунде

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счет в финале Лиги чемпионов с (1:0, первый тайм).

Салах на 2-й минуте встречи реализовал пенальти, назначенный арбитром .

Одиннадцатиметровый удар заработал форвард «Ливерпуля» , попав на 1-й минуте мячом в руку хавбеку Муссе Сиссоко.

Гол Салаха (01:49) – второй самый быстрый в истории финалов турнира. Быстрее забивал только капитан «Милана» Паоло Мальдини в матче с в 2005 году – на 51-й секунде.

Египтянин побил достижение Гаиски Мендьеты, который в 2001-м году забивал «Баварии» с пенальти на 3-й минуте.

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