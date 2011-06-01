Реклама 18+
Реклама 18+

Салах забил на 2-й минуте. Быстрее в финале ЛЧ забивал только Мальдини – на 51-й секунде

Теги Паоло Мальдини Ливерпуль Гаиска Мендьета премьер-лига Англия Лига чемпионов Тоттенхэм Мусса Сиссоко рекорды Дамир Скомина Садьо Мане Мохамед Салах Футбол

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счет в финале Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:0, первый тайм).

Салах на 2-й минуте встречи реализовал пенальти, назначенный арбитром Дамиром Скоминой.

Одиннадцатиметровый удар заработал форвард «Ливерпуля» Садьо Мане, попав на 1-й минуте мячом в руку хавбеку Муссе Сиссоко.

Гол Салаха (01:49) – второй самый быстрый в истории финалов турнира. Быстрее забивал только капитан «Милана» Паоло Мальдини в матче с «Ливерпулем» в 2005 году – на 51-й секунде.

Египтянин побил достижение Гаиски Мендьеты, который в 2001-м году забивал «Баварии» с пенальти на 3-й минуте.

На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Также доступна текстовая трансляция.

Все видео, фото и последние новости про любимый клуб в нашем телеграме!

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться