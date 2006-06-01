Юрген Клопп: «Возможно, я рекордсмен по победам в полуфиналах. Мог бы написать книгу об этом, но ее никто не купит»

Главный тренер Юрген Клопп в преддверии финального матча Лиги чемпионов против прокомментировал свои поражения в финалах в прошлые годы.

«Я думал, какие вопросы мне будут задавать сегодня, если я уже все обо всем рассказал. Если я являюсь причиной поражений в шести финалах подряд, тогда все могут начинать беспокоиться.

Чему меня научил прошлогодний финал? Тому, что удар через себя в падении с 18 метров тоже может стать голевым. Другие финалы? Ничему, если честно.

Обстоятельства всегда разные, у тебя разные соперники. Если я причина прежних поражений, у всех должен быть повод для беспокойства, если же дело не в этом, у нас будет шанс.

Вы считаете, что у меня неудачная карьера (улыбается)? Это однозначно не так. Супруга постоянно спрашивает меня, когда состоится последний матч сезона, потому что всегда есть шанс, что я буду участником финала Лиги чемпионов.

С 2012 года, за исключением 2017-го, я всегда был в финале. Возможно, я мировой рекордсмен по победам в полуфиналах. Я мог бы написать книгу об этом, но ее никто не купит!» – заявил Клопп.