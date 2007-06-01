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«Ювентус» может обменять Дибалу в «Интер» на Икарди

Теги Интер Ювентус серия А Италия возможные трансферы Антонио Конте Мауро Икарди Пауло Дибала Футбол

«Ювентус» и «Интер» могут обменяться футболистами в это межсезонье.

В Турин может перебраться нападающий «нерадзурри» Маурио Икарди, а в обратном направлении может отправиться форвард «Юве» Пауло Дибала.

«Ювентус» уже давно интересуется Икарди, а «Интер» будет рад заполучить Дибалу, который хорошо подходит для игровой схемы нового главного тренера Антонио Конте.

По информации La Gazzetta dello Sport, оба клуба могут согласиться на обмен, оценив своих нападающих в 60-70 миллионов евро.

При этом трансферы должны быть согласованы до 30 июня, чтобы сделки вписались в планы клубов по соблюдению правил финансового фэйр-плей.

Ранее сообщалось, что Конте не хочет работать с Икарди и требует, чтобы «Интер» продал игрока.


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