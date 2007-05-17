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    Икарди согласовал 5-летний контракт с «Ювентусом» с зарплатой 8 млн евро в год

    Теги Интер Ювентус серия А Италия возможные трансферы Антонио Конте Мауро Икарди агенты Ванда Нара Футбол

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди может летом сменить клуб.

    Аргентинец вместе со своей женой и агентом Вандой Нарой несколько недель назад согласовал контракт с «Ювентусом», это единственный клуб, куда он хочет перейти. Предварительное соглашение рассчитано на пять лет, зарплата Икарди составит 8 миллионов евро в год.

    По данным La Gazzetta dello Sport, футболист опасается работы с Антонио Конте, который должен возглавить «Интер», и поэтому хочет поскорее уйти. Миланцы были бы рады продать его за границу, но Ванда хочет остаться в Италии, где рассматривается только вариант с «Юве».

    Подробную статистику Икарди можно изучить здесь.

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