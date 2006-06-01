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Лионель Месси: «Не знаю, поеду ли на ЧМ-2022. Бог решит»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси оценил свои шансы сыграть на ЧМ-2022 в Катаре.

«Не знаю, сыграю ли я на ЧМ-2022 в Катаре. Мы были близки к победе на ЧМ ранее, но этого не случилось.

Бог решит, поеду я туда или нет. До чемпионата мира еще много времени. Сейчас я чувствую, что нахожусь в отличной форме, но мне уже 32 года, я не знаю, как долго еще смогу играть.

Многое еще может произойти за это время. Надеюсь, у меня не будет серьезных травм. Если буду чувствовать себя хорошо, то сыграю», – сказал Месси.


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