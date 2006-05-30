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Серхио Рамос сегодня проведет пресс-конференцию

Теги Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига Футбол

«Реал» сообщил, что сегодня состоится пресс-конференция защитника Серхио Рамоса. 

33-летний испанец появится перед прессой сегодня в 17:30 по местному времени (в 18:30 по мск – прим. Sports.ru).

Причины, по которым организовывается пресс-конференция, не сообщаются.

Ранее стало известно, что Рамос хотел уйти из «Реала» в это межсезонье, однако руководство клуба отказалось отпускать его бесплатно и хотело заработать на его продаже 100 миллионов евро.

Сегодня сообщалось, что испанец принял решение остаться в мадридском клубе.

Также была информация, что у Рамоса испортились отношения с президентом клуба Флорентино Пересом.


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