Серхио Рамос сегодня проведет пресс-конференцию

«Реал» сообщил, что сегодня состоится пресс-конференция защитника Серхио Рамоса.

33-летний испанец появится перед прессой сегодня в 17:30 по местному времени (в 18:30 по мск – прим. Sports.ru).

Причины, по которым организовывается пресс-конференция, не сообщаются.

Ранее стало известно, что Рамос хотел уйти из «Реала» в это межсезонье, однако руководство клуба отказалось отпускать его бесплатно и хотело заработать на его продаже 100 миллионов евро.

Сегодня сообщалось, что испанец принял решение остаться в мадридском клубе.

Также была информация, что у Рамоса испортились отношения с президентом клуба Флорентино Пересом.