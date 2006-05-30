Серхио Рамос сегодня проведет пресс-конференцию

«Реал» сообщил, что сегодня состоится пресс-конференция защитника Серхио Рамоса.
33-летний испанец появится перед прессой сегодня в 17:30 по местному времени (в 18:30 по мск – прим. Sports.ru).
Причины, по которым организовывается пресс-конференция, не сообщаются.
Ранее стало известно, что Рамос хотел уйти из «Реала» в это межсезонье, однако руководство клуба отказалось отпускать его бесплатно и хотело заработать на его продаже 100 миллионов евро.
Сегодня сообщалось, что испанец принял решение остаться в мадридском клубе.
Также была информация, что у Рамоса испортились отношения с президентом клуба Флорентино Пересом.