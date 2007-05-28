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    Флорентино Перес: «Рамос попросил отпустить его в Китай, но нельзя отпускать капитана бесплатно. Это опасный прецедент»

    Теги Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига Флорентино Перес высшая лига Китай Футбол

    Президент «Реала» Флорентино Перес подтвердил информацию о том, что защитник Серхио Рамос может покинуть клуб.

    «Он пришел ко мне в офис и сказал, что у него очень серьезное предложение из Китая, но они не могут позволить себе трансфер. Я сказал ему, что этого не будет.

    Недопустимо бесплатно отпускать капитана команды. Это был бы опасный прецедент. Так все и было.

    Самый большой контракт в команде сейчас у Рамоса, потому что он заслуживает этого. Раньше был у Криштиану. Если подпишем Марадону, будет у Марадоны. Но сейчас у Рамоса.

    Я поговорил с ним, потому что он капитан. Не слышал, чтобы он угрожал уйти. Это не так. Я был удивлен подачей прессы и тем, что этому придали такую значимость, которой у этого нет.

    Я очень люблю Рамоса и сделал для него все возможное. Больше просто не мог», – сказал Перес.

    Флорентино Перес пришел на радио и рассказал, почему ушли Роналду и Зидан, уйдет ли Рамос и что там с Азаром и Мбаппе


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