«Реал» готов продать Рамоса за 100 млн евро

«Реал» не намерен отпускать защитника Серхио Рамоса бесплатно в это межсезонье.

Ранее стало известно, что 33-летний игрок хочет покинуть команду и перебраться в чемпионат Китая. Кроме того, у футболиста испортились отношения с президентом «Реала» Флорентино Пересом.



Мадридский клуб согласится отпустить Рамоса, если получит предложение в размере 100 миллионов евро.

При этом Перес отклонил вариант расторгнуть контракт с Рамосом, который был готов отказаться от зарплаты за оставшиеся два года по договору. Сейчас он получает примерно 12,5 миллиона евро в год.

Флорентино Перес пришел на радио и рассказал, почему ушли Роналду и Зидан, уйдет ли Рамос и что там с Азаром и Мбаппе