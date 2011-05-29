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    «Реал» готов продать Рамоса за 100 млн евро

    Теги Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес Футбол

    «Реал» не намерен отпускать защитника Серхио Рамоса бесплатно в это межсезонье.

    Ранее стало известно, что 33-летний игрок хочет покинуть команду и перебраться в чемпионат Китая. Кроме того, у футболиста испортились отношения с президентом «Реала» Флорентино Пересом. 

    Мадридский клуб согласится отпустить Рамоса, если получит предложение в размере 100 миллионов евро.

    При этом Перес отклонил вариант расторгнуть контракт с Рамосом, который был готов отказаться от зарплаты за оставшиеся два года по договору. Сейчас он получает примерно 12,5 миллиона евро в год.

    Флорентино Перес пришел на радио и рассказал, почему ушли Роналду и Зидан, уйдет ли Рамос и что там с Азаром и Мбаппе


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