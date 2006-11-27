«Анжи» подписал 17-летнего грузинского воспитанника «ПСЖ» Кутателадзе

Грузинский нападающий Николоз Кутателадзе продолжит карьеру в «Анжи».

Махачкалинский клуб заключил контракт с 17-летним форвардом, который находился в статусе свободного агента.

Футболист прибыл в расположение «Анжи» в сентябре, тренировался с командой, принял участие в товарищеском матче против .

Кутателадзе ранее занимался в школе пражской «Спарты», еще шесть лет он провел в академии французского «Лилля», а с 2016 года тренировался в системе и выступал за клуб в первенстве Парижа для игроков не старше 16 лет.

Фото: официальный сайт «Анжи»