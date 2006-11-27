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    «Анжи» подписал 17-летнего грузинского воспитанника «ПСЖ» Кутателадзе

    Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция трансферы Анжи фото Николоз Кутателадзе Футбол

    Грузинский нападающий Николоз Кутателадзе продолжит карьеру в «Анжи».

    Махачкалинский клуб заключил контракт с 17-летним форвардом, который находился в статусе свободного агента.

    Футболист прибыл в расположение «Анжи» в сентябре, тренировался с командой, принял участие в товарищеском матче против «Строгино».

    Кутателадзе ранее занимался в школе пражской «Спарты», еще шесть лет он провел в академии французского «Лилля», а с 2016 года тренировался в системе «ПСЖ» и выступал за клуб в первенстве Парижа для игроков не старше 16 лет.

    Фото: официальный сайт «Анжи»

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