«Анжи» подписал 17-летнего грузинского воспитанника «ПСЖ» Кутателадзе

Грузинский нападающий Николоз Кутателадзе продолжит карьеру в «Анжи».
Махачкалинский клуб заключил контракт с 17-летним форвардом, который находился в статусе свободного агента.
Футболист прибыл в расположение «Анжи» в сентябре, тренировался с командой, принял участие в товарищеском матче против «Строгино».
Кутателадзе ранее занимался в школе пражской «Спарты», еще шесть лет он провел в академии французского «Лилля», а с 2016 года тренировался в системе «ПСЖ» и выступал за клуб в первенстве Парижа для игроков не старше 16 лет.
Фото: официальный сайт «Анжи»