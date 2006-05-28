«Милан» уволит Гаттузо. Тренер откажется от 90% зарплаты, которую должен был получить

Главный тренер Дженнаро Гаттузо не будет руководить командой в следующем сезоне.

По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, «Милан» отправит специалиста в отставку. Решение было принято сегодня на встрече с гендиректором клуба .

Контракт с тренером будет расторгнут по обоюдному согласию. Сообщается, что Гаттузо при увольнении откажется от 90 процентов зарплаты, которая была положена ему до конца срока контракта, рассчитанного еще на два года.

Ранее стало известно, что «Милан» покидает спортивный директор Леонардо.

«Милан» завершил сезон в серии А на пятом месте и не пробился в Лигу чемпионов.

Леонардо уйдет из «Милана», будущее Гаттузо и Мальдини под вопросом