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    Олег Кононов: «Две ошибки Максименко повлияли на поражение от «Оренбурга»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Оренбург Олег Кононов Александр Максименко Футбол

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Оренбурга» (0:2) в матче 30-го тура чемпионата России.

    – Мы увлеклись атакой, и соперник нам доставил проблемы.

    Мы пропустили со стандарта и второй мяч по глупости.

    Мы достаточно большими силами атаковали, и это неизбежно, когда могут быть такие атаки соперника. Мы их предотвращали и не дали сопернику забить.

    – Игра Максименко?

    – Он допустил две ошибки. Это повлияло на результат.

    – Есть ли позитивные моменты в игре «Спартака»?

    – Мы играли на победу, но то, что не получилось, вы видели.

    Были моменты, которые нужно реализовывать. Нужно пользоваться передачами и не пропускать такие мячи

    – Довольны ли вы своей работой на посту тренера «Спартака»?

    – Я хотел бы сказать: первое – мы разочарованы тем, что мы проиграли. Остальное не по теме, – сказал Кононов.

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