Олег Кононов: «Две ошибки Максименко повлияли на поражение от «Оренбурга»

Главный тренер Олег Кононов прокомментировал поражение от «Оренбурга» (0:2) в матче 30-го тура чемпионата России.

– Мы увлеклись атакой, и соперник нам доставил проблемы.

Мы пропустили со стандарта и второй мяч по глупости.

Мы достаточно большими силами атаковали, и это неизбежно, когда могут быть такие атаки соперника. Мы их предотвращали и не дали сопернику забить.

– Игра Максименко?

– Он допустил две ошибки. Это повлияло на результат.

– Есть ли позитивные моменты в игре «Спартака»?

– Мы играли на победу, но то, что не получилось, вы видели.

Были моменты, которые нужно реализовывать. Нужно пользоваться передачами и не пропускать такие мячи

– Довольны ли вы своей работой на посту тренера «Спартака»?

– Я хотел бы сказать: первое – мы разочарованы тем, что мы проиграли. Остальное не по теме, – сказал Кононов.