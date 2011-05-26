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    «Спартак» попадет в квалификацию ЛЕ, если не забьет «Оренбургу». Онлайн-трансляция

    Теги Спартак премьер-лига Россия Оренбург Футбол

    Сегодня в заключительном туре РПЛ «Спартак» проводит выездной матч с «Оренбургом». 

    Если красно-белые потеряют очки, а ЦСКА в параллельной игре победит «Крылья», то опустятся на пятое место и выступление в Лиге Европы начнут с квалификационного раунда.

    Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Оренбург – Спартак 1:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    26 мая, 14.00, «Газовик»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 8 Рикарду Алвеш.
    ОренбургДовбня, Терехов, Козлов (Афонин, 57), Малых, Шахов, Попович, Мишкич, Рикарду Алвеш (Кулишев, 68), Сиваков, Деспотович, Сутормин.
    СпартакМаксименко, Айртон, Джикия, Ещенко, Гапонов, Мельгарехо, Гулиев (Мелкадзе, 57), Ташаев (Глушенков, 61), Зобнин, Умяров (Игнатов, 70), Зе Луиш.
    Предупреждения:
    Попович (11), Деспотович (12), Гулиев (27).

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