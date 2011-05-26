«Спартак» попадет в квалификацию ЛЕ, если не забьет «Оренбургу». Онлайн-трансляция

Сегодня в заключительном туре РПЛ «Спартак» проводит выездной матч с «Оренбургом».
Если красно-белые потеряют очки, а ЦСКА в параллельной игре победит «Крылья», то опустятся на пятое место и выступление в Лиге Европы начнут с квалификационного раунда.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 26 мая, 14.00, «Газовик»
- Гол:
- 1:0 – 8 Рикарду Алвеш.
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Оренбург –
Довбня, Терехов, Козлов (Афонин, 57), Малых, Шахов, Попович, Мишкич, Рикарду Алвеш (Кулишев, 68), Сиваков, Деспотович, Сутормин.
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Спартак –
Максименко, Айртон, Джикия, Ещенко, Гапонов, Мельгарехо, Гулиев (Мелкадзе, 57), Ташаев (Глушенков, 61), Зобнин, Умяров (Игнатов, 70), Зе Луиш.
- Предупреждения:
- Попович (11), Деспотович (12), Гулиев (27).