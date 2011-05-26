«Спартак» попадет в квалификацию ЛЕ, если не забьет «Оренбургу». Онлайн-трансляция

Сегодня в заключительном туре РПЛ «Спартак» проводит выездной матч с «Оренбургом».

Если красно-белые потеряют очки, а ЦСКА в параллельной игре победит «Крылья», то опустятся на пятое место и выступление в Лиге Европы начнут с квалификационного раунда.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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