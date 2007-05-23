«Челси» опросит игроков о работе с Сарри перед принятием решения о его будущем

еще не решил, стоит ли увольнять главного тренера по окончании сезона.

Перед принятием решения руководители клуба хотят понять настроение в раздевалке команды. Ведущие игроки будут опрошены на тему взаимоотношений с Сарри.

Футболисты ставят под сомнение тактику 60-летнего итальянца, некоторые члены команды считают его тренировки монотонными.

Кроме того, отношение Сарри к давно выступающему за клуб вызывает раздражение у ряда игроков.

Появлялась информация о том, что «Челси» уже выбрал Фрэнка Лэмпарда в качестве преемника Сарри, а лондонцы готовы отпустить тренера в «Ювентус» за 5 млн фунтов.

Сарри в дебютном сезоне в Англии привел к третьему месту в премьер-лиге и вышел с командой в финал Лиги Европы.