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    «Челси» опросит игроков о работе с Сарри перед принятием решения о его будущем

    Теги Челси Гари Кэйхилл премьер-лига Англия Маурицио Сарри Футбол

    «Челси» еще не решил, стоит ли увольнять главного тренера Маурицио Сарри по окончании сезона.

    Перед принятием решения руководители клуба хотят понять настроение в раздевалке команды. Ведущие игроки будут опрошены на тему взаимоотношений с Сарри.

    Футболисты ставят под сомнение тактику 60-летнего итальянца, некоторые члены команды считают его тренировки монотонными.

    Кроме того, отношение Сарри к давно выступающему за клуб Гари Кэйхиллу вызывает раздражение у ряда игроков.

    Появлялась информация о том, что «Челси» уже выбрал Фрэнка Лэмпарда в качестве преемника Сарри, а лондонцы готовы отпустить тренера в «Ювентус» за 5 млн фунтов.

    Сарри в дебютном сезоне в Англии привел «Челси» к третьему месту в премьер-лиге и вышел с командой в финал Лиги Европы.

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