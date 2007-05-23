ФИФА подтвердила, что ЧМ-2022 в Катаре пройдет с участием 32 команд

ФИФА подтвердила информацию о том, что ЧМ-2022 в Катаре пройдет с участием 32, а не 48 команд.

«ФИФА и Катар совместно изучили все возможности увеличения числа команд-участниц с 32 до 48 команд путем вовлечения соседних стран в организацию .

После тщательного и всестороннего процесса консультаций с участием всех заинтересованных сторон был сделан вывод о том, что в нынешних условиях такое предложение не может быть реализовано.

Совместный анализ ФИФА и властей Катара показал, что из-за продвинутой стадии подготовки к турниру и необходимости детальной оценки потенциального материально-технического воздействия на другую принимающую страну потребуется больше времени, и решение не получится принять до истечения крайнего срока – до июня. Поэтому было решено не продолжать разработку этого варианта.

Таким образом, чемпионат мира в 2022 году останется таким, как планировалось изначально, то есть пройдет при участии 32 команд.

На следующем Конгрессе ФИФА 5 июня не будет представлено никаких иных предложений», – говорится в заявлении ФИФА.

Напомним, что в январе 2017 года ФИФА объявила о расширении числа участников ЧМ до 48 команд с 2026 года.

Чемпионат мира хотят расширить до 48 команд. Как так?