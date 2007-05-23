Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    ФИФА подтвердила, что ЧМ-2022 в Катаре пройдет с участием 32 команд

    Теги ФИФА Сборная Катара по футболу Джанни Инфантино ЧМ-2022 Футбол

    ФИФА подтвердила информацию о том, что ЧМ-2022 в Катаре пройдет с участием 32, а не 48 команд.

    «ФИФА и Катар совместно изучили все возможности увеличения числа команд-участниц с 32 до 48 команд путем вовлечения соседних стран в организацию ЧМ-2022.

    После тщательного и всестороннего процесса консультаций с участием всех заинтересованных сторон был сделан вывод о том, что в нынешних условиях такое предложение не может быть реализовано.

    Совместный анализ ФИФА и властей Катара показал, что из-за продвинутой стадии подготовки к турниру и необходимости детальной оценки потенциального материально-технического воздействия на другую принимающую страну потребуется больше времени, и решение не получится принять до истечения крайнего срока – до июня. Поэтому было решено не продолжать разработку этого варианта.

    Таким образом, чемпионат мира в 2022 году останется таким, как планировалось изначально, то есть пройдет при участии 32 команд.

    На следующем Конгрессе ФИФА 5 июня не будет представлено никаких иных предложений», – говорится в заявлении ФИФА.

    Напомним, что в январе 2017 года ФИФА объявила о расширении числа участников ЧМ до 48 команд с 2026 года.

    Чемпионат мира хотят расширить до 48 команд. Как так?

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться