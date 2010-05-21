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    Хави о «Барселоне»: «Не могу управлять «Феррари» или лайнером. Нужно тренироваться на обычной машине или лодочке»

    Теги Барселона Хави Ла Лига Пеп Гвардиола высшая лига Катар Аль-Садд Футбол

    Экс-полузащитник «Барселоны» Хави, завершивший карьеру игрока, высказался о предстоящей работе тренером в «Аль-Садде».

    «Идея в том, чтобы начать тренерскую деятельность в Катаре. Здесь меньше давления. Можно проверить себя, получить определенный опыт. Цель – вернуться в Европу и, более того, в «Барселону».

    Прямо сейчас моя карьера начнется с меньшего. Я не могу управлять «Феррари» или трансатлантическим лайнером. Мне нужно потренироваться на маленькой лодке, обычной машине, получить опыт. Да, моя цель – вернуться в «Барселону», это так, но не надо торопиться.

    Сейчас лучший тренер мира – это Пеп Гвардиола. Мой стиль игры? Привлекательный футбол, когда ты доминируешь над соперником и сохраняешь владение мячом.

    Именно это я и хочу внедрить. Я рос с такими взглядами и был очень доволен этим стилем, мы побеждали с ним как в «Барселоне», так и в сборной Испании. Честно говоря, думаю, это лучший способ играть в футбол», – сказал Хави.

    😢 Хави – все. Сыграл последний матч за «Аль-Садд» и закончил карьеру

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