Хави о «Барселоне»: «Не могу управлять «Феррари» или лайнером. Нужно тренироваться на обычной машине или лодочке»

Экс-полузащитник «Барселоны» Хави, завершивший карьеру игрока, высказался о предстоящей работе тренером в .

«Идея в том, чтобы начать тренерскую деятельность в Катаре. Здесь меньше давления. Можно проверить себя, получить определенный опыт. Цель – вернуться в Европу и, более того, в «Барселону».

Прямо сейчас моя карьера начнется с меньшего. Я не могу управлять «Феррари» или трансатлантическим лайнером. Мне нужно потренироваться на маленькой лодке, обычной машине, получить опыт. Да, моя цель – вернуться в «Барселону», это так, но не надо торопиться.

Сейчас лучший тренер мира – это . Мой стиль игры? Привлекательный футбол, когда ты доминируешь над соперником и сохраняешь владение мячом.

Именно это я и хочу внедрить. Я рос с такими взглядами и был очень доволен этим стилем, мы побеждали с ним как в «Барселоне», так и в сборной Испании. Честно говоря, думаю, это лучший способ играть в футбол», – сказал Хави.

😢 Хави – все. Сыграл последний матч за «Аль-Садд» и закончил карьеру