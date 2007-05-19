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    Парфенов о матче с «Локомотивом»: «Удаление – бред полнейший. Понимаю, что у команды на кону ЛЧ»

    Теги Локомотив Дмитрий Парфенов премьер-лига Россия судьи Урал Стефан Страннберг Владимир Москалев Футбол

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов подвел итоги матча 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:2).

    Матч обслуживал главный арбитр Владимир Москалев. Во втором тайме он показал две желтые карточки за две минуты защитнику «Урала» Стефану Страннбергу. 

    «Я доволен своей командой и горд за ребят. Хотели дома при своих болельщиках в заключительном домашнем матче показать игру и результат. К сожалению... Осталось, чтобы один товарищ еще сам нам забил. Удаление сейчас посмотрели – бред полнейший.

    Я понимаю, на кону Лига чемпионов у команды. К любому сопернику отношусь с уважением, но пришли 20 тысяч болельщиков увидеть прекрасный футбол, а увидели творение. 

    Но это все уже прошло, закончилось, надо восстановить команду и двигаться дальше», – сказал Парфенов в эфире телеканала «Матч Премьер».

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