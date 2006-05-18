Деку о финале ЛЕ в Баку: «Азербайджан – спокойная и безопасная страна»

Бывший полузащитник сборной Португалии Деку, находящийся в Баку в рамках тура кубка Лиги Европы, прокомментировал критику по поводу проведения финала турнира в столице Азербайджана.

– Вы частый гость в Баку в последнее время. Задались целью стать почетным гражданином страны?

– Я был в Баку месяц назад, а до этого уже и не помню когда. Был приятно удивлен тому, как все тут изменилось. Эта страна стала для меня особенной. Тут очень много изменений.

– Британские фанаты переживают, что не смогут нормально добраться до Баку. Как вы сюда приехали?

– Я ехал сюда из Португалии. А она еще дальше британских островов. Никаких неудобств не испытал.

– Создается ощущение, что вся эта шумиха поднимается намерено. Какой-то черный пиар.

– Мне кажется, что они недостаточно хорошо знают Баку и Азербайджан. Если приедут сюда, поменяют свое мнение. Азербайджан – спокойная и безопасная страна.

УЕФА создал все условия для того, чтобы люди лучше узнали о ней, прежде чем сюда приехать. Верю, что после приезда мнения поменяются, – сказал Деку.

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