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    «Барса» не будет увеличивать предложение по де Лигту. Райола считает, что игрок заслуживает лучшего контракта

    Теги высшая лига Голландия Аякс Барселона Ла Лига возможные трансферы Мино Райола Маттейс де Лигт Футбол

    «Барселона» столкнулась с трудностями в обсуждении трансфера защитника «Аякса» Маттейса де Лигта.

    Каталонский клуб несколько недель назад встречался с представителями 19-летнего футболиста и сделал ему предложение, сообщает Diario Sport.

    Мино Райола, агент игрока, считает, что ценность де Лигта за последнее время несколько возросла и полагает, что игрок заслуживает лучшего контракта. 

    Де Лигт ждет новое предложение от «Барселоны», но его не последует. «Барса» сообщила об этом представителям игрока.

    Голландский защитник должен принять решение, исходя из имеющегося предложения.  

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