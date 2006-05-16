Дело о нарушении «Ман Сити» правил ФФП передано в арбитражную палату УЕФА

УЕФА продолжает изучать возможное нарушение руководителями «Манчестер Сити» правил финансового фэйр-плей.
Главный следователь организации по финансовому контролю клубов (CFCB) передал дело «Ман Сити» в арбитражную палату.
Следователь сделал это после завершения собственного расследования и консультаций с другими членами независимой следственной палаты УЕФА.
Следственная палата открыла официальное расследование в отношении «Манчестер Сити» 7 марта 2019 года на предмет возможных нарушений правил финансового «фэйр-плей», которые были обнародованы в различных средствах массовой информации.
УЕФА не будет давать дополнительных комментариев, пока арбитражная палата не вынесет решение по этому делу.
По информации New York Times, следственная группа УЕФА потребует дисквалификации «Ман Сити» в Лиге чемпионов минимум на сезон.
«Ман Сити» издевается над ФФП, и ему за это наверняка ничего не будет