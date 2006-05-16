продолжает изучать возможное нарушение руководителями «Манчестер Сити» правил финансового фэйр-плей.

Главный следователь организации по финансовому контролю клубов (CFCB) передал дело в арбитражную палату.

Следователь сделал это после завершения собственного расследования и консультаций с другими членами независимой следственной палаты .

Следственная палата открыла официальное расследование в отношении «Манчестер Сити» 7 марта 2019 года на предмет возможных нарушений правил финансового «фэйр-плей», которые были обнародованы в различных средствах массовой информации.

УЕФА не будет давать дополнительных комментариев, пока арбитражная палата не вынесет решение по этому делу.

По информации New York Times, следственная группа УЕФА потребует дисквалификации в Лиге чемпионов минимум на сезон.

«Ман Сити» издевается над ФФП, и ему за это наверняка ничего не будет