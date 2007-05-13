Флоренци о конфликте с Роналду: «У него есть «Золотой мяч», и он считает, что имеет право так поступать»

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци высказался о конфликте с форвардом «Ювентуса» во время матча 36-го тура серии А (2:0).

Стычка между игроками произошла после того, как туринцы не выбили мяч, несмотря на повреждение нападающего римлян Эдина Джеко.

Роналду показал Флоренци оскорбительный жест, касающийся роста римлянина, и сказал: «Ты слишком мал, чтобы говорить».

«Мы дважды выбивали мяч, но он вместо этого продолжал играть. У нас с Коларовым в первом тайме тоже была возможность быстренько продолжить игру, но мы выбивали мяч.

У него есть , и он, очевидно, считает, что имеет право делать то, что он сделал.

Я тоже иногда делаю глупости или говорю чушь на поле, но все это остается там же», – заявил после игры Флоренци.

27-летний итальянец на 79-й минуте забил победный гол.

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