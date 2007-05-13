Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Флоренци о конфликте с Роналду: «У него есть «Золотой мяч», и он считает, что имеет право так поступать»

    Теги Рома Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Золотой мяч Эдин Джеко Алессандро Флоренци Футбол

    Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци высказался о конфликте с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду во время матча 36-го тура серии А (2:0).

    Стычка между игроками произошла после того, как туринцы не выбили мяч, несмотря на повреждение нападающего римлян Эдина Джеко.

    Роналду показал Флоренци оскорбительный жест, касающийся роста римлянина, и сказал: «Ты слишком мал, чтобы говорить».

    «Мы дважды выбивали мяч, но он вместо этого продолжал играть. У нас с Коларовым в первом тайме тоже была возможность быстренько продолжить игру, но мы выбивали мяч.

    У него есть «Золотой мяч», и он, очевидно, считает, что имеет право делать то, что он сделал.

    Я тоже иногда делаю глупости или говорю чушь на поле, но все это остается там же», – заявил после игры Флоренци.

    27-летний итальянец на 79-й минуте забил победный гол.

    🔥🎥 Скандал тура в Италии: Роналду посмеялся над ростом Алессандро Флоренци 😳

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться