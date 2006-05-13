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    Роналду показал Флоренци оскорбительный жест и сказал: «Ты слишком мал, чтобы говорить»

    Теги Рома Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Эдин Джеко Давиде Масса Алессандро Флоренци Футбол

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вступил в конфликт с капитаном «Ромы» Алессандро Флоренци во время матча 36-го тура серии А (0:2).

    На 59-й минуте туринцы не выбили мяч за пределы поля, когда форвард Эдин Джеко получил болезненный удар.

    После этого начался спор между Флоренци и Роналду. Португалец жестом показал защитнику римлян, чтобы тот замолчал, указал на его небольшой рост и добавил: «Ты слишком мал, чтобы говорить».

    Главный судья встречи Давиде Масса и игроки обеих команд разняли Роналду и Флоренци. Оба футболиста обошлись без желтых карточек и затем обнялись, видимо, примирившись.

    27-летний итальянец на 79-й минуте забил победный гол.

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