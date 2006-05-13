Роналду показал Флоренци оскорбительный жест и сказал: «Ты слишком мал, чтобы говорить»

Нападающий «Ювентуса» вступил в конфликт с капитаном «Ромы» Алессандро Флоренци во время матча 36-го тура серии А (0:2).

На 59-й минуте туринцы не выбили мяч за пределы поля, когда форвард получил болезненный удар.

После этого начался спор между Флоренци и Роналду. Португалец жестом показал защитнику римлян, чтобы тот замолчал, указал на его небольшой рост и добавил: «Ты слишком мал, чтобы говорить».

Главный судья встречи Давиде Масса и игроки обеих команд разняли Роналду и Флоренци. Оба футболиста обошлись без желтых карточек и затем обнялись, видимо, примирившись.

27-летний итальянец на 79-й минуте забил победный гол.

🔥🎥 Скандал тура в Италии: Роналду посмеялся над ростом Алессандро Флоренци 😳