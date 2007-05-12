Сергей Семак: «Вряд ли кто-то мог предположить, что мы весь сезон пройдем на первом месте»

Главный тренер Сергей Семак поделился мнением о победе в чемпионате России.

– Хорошая игра. Много было равной борьбы, обе команды хотели победить. Важный матч, чтобы праздник стал полноценный для нас и болельщиков. Смогли забить, могли сделать это раньше. Заслуженно победили. Ребята – молодцы, Знаю, как сложно без максимальной мотивации и концентрации проводить такие матчи. Заслужили победу и чемпионство, поставили жирную точку в праздновании. Конечно, будет и продолжение после заключительного матча, но сегодня мы получили Кубок и золотые медали.

Ребята – молодцы, работали весь сезон, пахали, не ныли. Футбольный бог видит и вознаграждает за труды. Это праздник для нас и города. С победой всех наших болельщиков. Поздравляю тренерский штаб и сотрудников, которые трудятся во благо команды.

– Можете выделить один или несколько матчей, ставших поворотными для команды?

– Весь сезон был сложным. Было и хорошее начало. Затем было очень сложно, но ушли на первом месте на перерыв. Думаю, вряд ли кто-то мог предположить, что мы весь сезон пройдем на первом месте. Зимой сбалансировали команду, укрепили позиции. Вторую часть сезона провели более продуктивно. Хорошо поработали на сборах и без больших спадов прошли весь сезон. Из Лиги Европы вылетели, но так сложились обстоятельства, могли проходить дальше. В целом, откровенных провалов не было. Это заслуга тренеров по физподготовке и команды, потому что старались выжать максимум из того, что могли.

– Как удалось настроить команду? «Зенит» практически уничтожил ЦСКА. Какие слова вы сумели найти?

– Нашли не только слова. Мотивацию, концентрацию, желание играть и побеждать, общими усилиями смогли осознать, насколько это было важно. Нужно было отдать все силы игре. Результат мог быть и другой. Никто не ноет, а все делают то, что должны, вне зависимости от позицию. Они играют в одном из самых сильных клубов России и должны этому соответствовать, делая свою работу каждый день.

– Вы – первый тренер за три года, который завершает сезон не отставкой, а триумфом. Есть понимание, за счет чего это получилось?

– Сезон еще не закончился. В целом, стараюсь быть реалистом. Перед началом сезона старались сделать максимум из того, что можем, за счет характера, трудолюбия и игроков. Не могу сказать, что сейчас у нас потрясающее качество или что оно было в первой части сезона. У нас есть самоотдача, воля, желание быть полезным команде везде. У нас нет большого запаса прочности, что касается качества игры.

– С крутой победой в сезоне! Из каких соображений теперь будет формироваться состав на оставшиеся две игры?

– Нескольким игрокам, скорее всего, дадим отдохнуть. Их будет не более пяти. Подавляющее большинство имеет желание играть, причем как можно больше. Что касается тех, кто отдохнет, будем решать. Остальные готовятся, все хотят играть и побеждать. Будем стараться делать все, что требуется, для победы. Плюс – возьмем какое-то количество футболистов «Зенита»-2. Кто будет заслуживать, тот появится на футбольном поле.

– Чувствуете ли, что выросли как тренер за этот сезон?

– Ниже стал за год, я думаю. Есть же два варианта развития событий. Первый – когда приходит тренер и берет тех футболистов, которые ему нужны. Второй – когда приходит и делает команду их тех, кто есть, старается встроить их в игру команду. Первая задача, которая стояла, – попасть в Лигу чемпионов УЕФА. Это турнир, в котором почетно и здоров играть, о котором мечтают футболисты и тренеры.

Конечно, сложно быть тренером, стресс мало с чем может сравниться. Но и эмоции от выполненной работы – потрясающие. Сезон – невероятно сложный, но тем почетнее и приятнее, когда можешь испытать всю гамму эмоций, пройдя через все трудности.

– Сегодня болельщики вывесили баннер. Цитирую: «Богданыч, дай Луке шанс. Он заслужил». Что ответите?

– Уже говорил, что Лука на предсезонной подготовке и сейчас играет здорово. Он – прекрасный футболист. Как я говорил, мы с ним сядем и поговорим после окончания сезона, обсудим возможности и дальнейшую работу. Решим, совпадают ли наши интересы и в чем. Есть, над чем подумать, и о чем поговорить.

– Анюков и Жирков, несмотря на их возраст, провели блестящий матч. Будете ли вы продлевать с ними сотрудничество?

– Дело не в паспорте как таковом. Если будет возможность усилиться на любую позицию, то мы это сделаем. Мы понимаем, что есть лимит, и что скорее всего он будет жестче. Будем исходить из возможностей. Должны играть сильнейшие. Есть плюсы и минусы, есть, над чем подумать. Будем принимать решение исходя из того, что будет, будем решать по поводу контрактов. Работы очень много, – сказал Семак.