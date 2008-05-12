Эрнесто Вальверде: «Барселоне» больно. Но я чувствую в себе силы продолжить работу с командой»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде перед матчем с вспомнил поражение от «Ливерпуля» (0:4) в ответной игре 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Я в порядке и чувствую в себе силы [продолжить работу с командой]. Хочу сделать следующий шаг и не буду прятаться. Такое ощущение, что я в фильме «Большой побег»: меня поймали и посадили в карцер. Я хочу провести завтрашний матч.

Я разговаривал с президентом, он всегда выражал мне поддержку. После такой неудачи все кругом колеблется. Если такое случается, надо все сломать и сжечь, но затем вернуть все на место. Бартомеу полностью меня поддерживает.

Не буду отрицать, что нам больно. Мы несем ответственность перед клубом и болельщиками.

Можно проиграть в двухматчевом противостоянии, но проблема в том, как это произошло. Мы ужасно провели второй тайм, это больно. Но нет другого выбора, кроме как смотреть вперед. Нужно сделать следующий шаг.

Было ощущение, что ноги отяжелели, но надо принять это. Мы проиграли не 0:1, а 0:4, для такого клуба это имеет значение, ведь эта команда должна восхищать людей.

Я не пересматривал матч против «Ливерпуля», но я все хорошо помню. Мы могли забить и знали, что соперник будет оказывать давление. Когда тебе забивают четыре гола, анализ игры отступает на второй план.

Сезон не закончен, нас ждет финал Кубка Испании. Мы хотели завоевать требл, и к маю мы подходили с хорошими шансами. Надеюсь, Коутиньо поможет нам побеждать.

[Что касается фото Ракитича на ярмарке], я разговаривал с Иваном, он большой профессионал. Он объяснил, что поехал увидеться с женой и детьми. Он вышел на улицу, и кто-то захотел с ним сфотографироваться, поэтому нельзя его обвинять», – сказал Вальверде.