Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Аленичев о том, насколько он виноват в вылете «Енисея»: «Отвечу после тщательного анализа»

    Теги премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Дмитрий Аленичев Енисей Краснодар Футбол

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после поражения от «Краснодара» (0:4) высказался о вылете команды из РПЛ.

    – Огромное преимущество “Краснодара». Вполне закономерный крупный счет.

    – Если сравнивать матч в Краснодаре и сегодняшнюю игру. Какая – понравилась больше?

    – Если говорить про первый матч, то в первые шестьдесят минут, выставив автобус, в плане дисциплины она мне понравилась. Но затем следующие тридцать минут мы были уставшие, и сказалось исполнительское мастерство игроков “Краснодара». Если говорить про сегодняшний матч, то практически ничего не создали в атаке за исключением момента, который был у Паши Комолова, удовлетворения никакого нет, поскольку “Краснодар», откровенно говоря, нас простил еще в трех-четырех моментах. Поэтому в плане дисциплины шестьдесят минут первой игры были неплохими, а результат опять-таки отрицательный. Сегодня и в обороне сыграли плохо, и в атаке ничего не создали.

    – Можно ли сказать, что травма Зотова стала ключевым моментом в матче?

    – Учитывая огромнейшую разницу между командами в исполнительном мастерстве, думаю, что, останься Саша Зотов на поле, особой разницы бы не было. Все-таки “Краснодар» сегодня выглядит мощно, набрал ход к концу чемпионата, высочайшая мотивация, чтобы попасть в тройку и Лигу чемпионов.

    – При счете 0:2 Кутьин вышел на поле, как мне показалось, довольно поздно. Неужели смирились с поражением?

    – У нас был один эпизод, если вы помните, в матче со “Спартаком» за тридцать минут до конца матча вышел Саркисов и получил травму. Я исходил из этого негативного опыта, поэтому решили подождать с заменой и выпустить на пятнадцать минут. Если бы это была вторая замена, я думаю, то выпустили минут на тридцать, чтобы создать остроту в атаке, играя в два нападающих.

    – Сегодня “Енисей» официально вылетел в ФНЛ. В процентном соотношении сколько вины лежит на вас, а сколько на игроках?

    – Надо сделать тщательный анализ и после этого смогу ответить на этот вопрос, – сказал Аленичев.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться