Бэйл не попал в заявку «Реала» на игру с «Сосьедадом» и пропустит 2-й матч подряд

«Реал» опубликовал список игроков, которые могут принять участие в матче с «Реал Сосьедадом» в рамках 37-го тура Ла Лиги.

В заявку не попал полузащитник . Валлиец остался вне состава на вторую игру «Реала» подряд – ранее он пропустил матч примеры против «Вильярреала» (3:2).

Также «Мадриду» в предстоящей игре не помогут Серхио Рамос, Кейлор Навас, Рафаэль Варан, Альваро Одриосола, Серхио Регилон и Дани Себальос.

Вратари: , Люка Зидан, Диего Альтубе.

Защитники: Дани Карвахаль, Хесус Вальехо, Начо, .

Полузащитники: Тони Кроос, , Каземиро, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Маркос Асенсио, Браим Диас, .

Нападающие: Мариано Диас, Карим Бензема, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.

Зидан об отсутствии Бэйла в заявке: «Думайте что хотите, но состав выбираю я»