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    Бэйл не попал в заявку «Реала» на игру с «Сосьедадом» и пропустит 2-й матч подряд

    Теги Карим Бензема Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Марсело Гарет Бэйл Лука Модрич Тони Кроос Иско Тибо Куртуа Начо Фернандес Каземиро Даниэль Карвахаль Лукас Васкес Маркос Льоренте Мариано Диас Марко Асенсио Люка Зидан Хесус Вальехо Федерико Вальверде Браим Диас Винисиус Жуниор Диего Альтубе Футбол

    «Реал» опубликовал список игроков, которые могут принять участие в матче с «Реал Сосьедадом» в рамках 37-го тура Ла Лиги. 

    В заявку не попал полузащитник Гарет Бэйл. Валлиец остался вне состава на вторую игру «Реала» подряд – ранее он пропустил матч примеры против «Вильярреала» (3:2).

    Также «Мадриду» в предстоящей игре не помогут Серхио Рамос, Кейлор Навас, Рафаэль Варан, Альваро Одриосола, Серхио Регилон и Дани Себальос.

    Вратари: Тибо Куртуа, Люка Зидан, Диего Альтубе.

    Защитники: Дани Карвахаль, Хесус Вальехо, Начо, Марсело.

    Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Маркос Асенсио, Браим Диас, Иско.

    Нападающие: Мариано Диас, Карим Бензема, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.

    Зидан об отсутствии Бэйла в заявке: «Думайте что хотите, но состав выбираю я»

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