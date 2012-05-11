Бэйл не попал в заявку «Реала» на игру с «Сосьедадом» и пропустит 2-й матч подряд

«Реал» опубликовал список игроков, которые могут принять участие в матче с «Реал Сосьедадом» в рамках 37-го тура Ла Лиги.
В заявку не попал полузащитник Гарет Бэйл. Валлиец остался вне состава на вторую игру «Реала» подряд – ранее он пропустил матч примеры против «Вильярреала» (3:2).
Также «Мадриду» в предстоящей игре не помогут Серхио Рамос, Кейлор Навас, Рафаэль Варан, Альваро Одриосола, Серхио Регилон и Дани Себальос.
Вратари: Тибо Куртуа, Люка Зидан, Диего Альтубе.
Защитники: Дани Карвахаль, Хесус Вальехо, Начо, Марсело.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Маркос Асенсио, Браим Диас, Иско.
Нападающие: Мариано Диас, Карим Бензема, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.
Зидан об отсутствии Бэйла в заявке: «Думайте что хотите, но состав выбираю я»