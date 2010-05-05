Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Сульшер о борьбе «МЮ» за чемпионство в следующем сезоне: «Это нереально»

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Глейзеры Эд Вудворд Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер считает, что его команда не будет бороться за чемпионство в следующем сезоне.

    «У нас проходят регулярные встречи с Эдом Вудвордом (вице-президентом «МЮ» – прим. Sports.ru), я видел Джоэла Глейзера (совладельца «МЮ» – прим. Sports.ru) и других владельцев: они очень реалистично смотрят на то, где мы находимся, чего хотим и сколько времени это займет.

    Нельзя внезапно добрать 27 очков за один сезон, нужно делать это постепенно. Надеюсь, мы можем добиться лучших результатов.

    [Что касается борьбы за титул в следующем сезоне, то] это нереально. Конечно, я оптимист, но я не думаю, что это реально. На вершине турнирной таблицы сейчас две команды, они с отрывом ведут борьбу [за титул].

    Мы должны быть уверены, что двигаемся вверх по турнирной таблице, а не оглядываемся назад, потому что есть большие и хорошие клубы, желающие попасть в топ-6.

    Нас хотят опередить «Лестер», «Эвертон», «Уотфорд», возможно, «Ньюкасл». Нужно, чтобы мы были впереди этих команд», – сказал Сульшер.

    4-е место в АПЛ не гарантирует попадание в Лигу чемпионов. Все расклады за два тура до финиша

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться