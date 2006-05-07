Sport24: Шатов может перейти в «Краснодар»

Полузащитник Олег Шатов может продолжить карьеру в «Краснодаре».

Как сообщает Sport24, 28-летний хавбек недоволен количеством игрового времени в клубе из Санкт-Петербурга.

Шатову интересен вариант с возвращением в , за который он играл на правах аренды в 2018 году.

Футболист готов пойти на снижение запросов по зарплате ради перехода в краснодарскую команду, если не получит в «Зените» гарантии большего количества игрового времени.

В этом сезоне Шатов провел 18 матчей в РПЛ (10 – в старте), забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.