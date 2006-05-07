Sport24: Шатов может перейти в «Краснодар»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов может продолжить карьеру в «Краснодаре».
Как сообщает Sport24, 28-летний хавбек недоволен количеством игрового времени в клубе из Санкт-Петербурга.
Шатову интересен вариант с возвращением в «Краснодар», за который он играл на правах аренды в 2018 году.
Футболист готов пойти на снижение запросов по зарплате ради перехода в краснодарскую команду, если не получит в «Зените» гарантии большего количества игрового времени.
В этом сезоне Шатов провел 18 матчей в РПЛ (10 – в старте), забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.