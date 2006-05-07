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    Sport24: Шатов может перейти в «Краснодар»

    Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Олег Шатов Краснодар Футбол

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов может продолжить карьеру в «Краснодаре».

    Как сообщает Sport24, 28-летний хавбек недоволен количеством игрового времени в клубе из Санкт-Петербурга.

    Шатову интересен вариант с возвращением в «Краснодар», за который он играл на правах аренды в 2018 году.

    Футболист готов пойти на снижение запросов по зарплате ради перехода в краснодарскую команду, если не получит в «Зените» гарантии большего количества игрового времени.

    В этом сезоне Шатов провел 18 матчей в РПЛ (10 – в старте), забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

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