Кокорин обратился к судье: «Хочу попросить вас не ломать судьбы»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил с последним словом на сегодняшнем заседании суда.

«Хотел сказать стихами, но ничего не вспомнил. Хотел бы повторить: не знаю, почему говорят, что мы не признаем полностью свою вину. Я хотел бы еще раз извиниться перед Денисом Паком.

По поводу Соловчука — хочу извиниться перед ним за брата, он там находился, я мог предостеречь, сделать все, чтобы он там не находился. Извиниться перед обществом, если люди на протяжении этого времени не поменяли точку зрения. Извиниться перед командой, перед тренерским штабом, руководством, перед своей семьей, перед родителями.

Тяжело говорить. Надеюсь, что действительно то время, которое мы пробыли в СИЗО, – для нас оно стало уроком на всю жизнь. Было над чем подумать. Наверное, какая-то закономерность в этом есть, хотя это какой-то космический срок для меня. Мы изначально говорили, что хотели ответить за то, что мы совершили.

Не знаю, почему гособвинитель говорил, что показания у нас были нечеткие. Мы даже подумать не могли, что когда-то могут заявить о том, что мы, профессиональные спортсмены, можем из хулиганских побуждений причинить кому-то вред.

Ваша честь, хотелось бы попросить вас не ломать судьбы ребят. Хотелось бы вернуться к семье и продолжить заниматься любимым делом», – сказал Кокорин.

Приговор Кокорину и Мамаеву огласят 8 мая в 14:00

Прокурор запросил для Кокорина 1.5 года заключения, для Мамаева – год и 5 месяцев. Опытные судебные журналисты – о том, чем все может закончиться