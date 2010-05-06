Юрген Клопп: «Если вылетать, то красиво»

Главный тренер Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3 – первый матч).

– Два игрока из числа лучших нападающих мира завтра не сыграют, а нам нужно забивать четыре гола, чтобы пройти дальше. Это явно не упрощает нам жизнь.

Результат в выездном матче не очень нам помог, честно говоря. Мы очень старались забить. Но таков результат, нам нужно с этим смириться. Давайте выложимся на максимум, который у нас есть.

У нас есть надежда, это футбол. Мы не в той ситуации, где мы на 100% в чем-то уверены, но это футбол. Пока у нас на поле будет 11 футболистов, мы будем стараться на протяжении всех 90 минут отпраздновать кампанию Лиги чемпионов, чтобы был правильный конец. Таков наш план.

Если мы сможем пройти дальше – прекрасно. Если мы не сможем, давайте вылетим самым красивым образом.

– Вы опираетесь на прошлогодний опыт «Ромы», которая выбила «Барсу» после 1:4?

– Они забили гол на выезде, а мы нет. Но это придает нам надежду. Я не хочу сидеть здесь и придумывать игрокам «Барселоны» причину быть еще более мотивированными.

Нам нужно принять много решений. Это будет наш третий матч за шесть дней. в уик-энд полностью поменяла состав, так что разница значительна. Но парни часто показывали, что они не сдаются.

Мы не можем сравнивать себя с «Ромой» или кем-то еще. Посмотрим, какой будет исход.

– Будете рисковать?

– Если хочешь победить, нужно уважать шаги, которые ты собираешься предпринять. Нам нужно быть готовыми на 95 минут, может, и дольше. Нельзя выиграть 3:0 за 45 минут. Нам нужно хорошо сыграть в защите и креативно в нападении.

Если ты хочешь добиться конкретного результата, то ты слегка теряешь концентрацию в защите. Мне по-прежнему нравится то, как мы оборонялись, за исключением одной ситуации. После 3:0 у них были моменты, но до этого все было нормально.

Если есть шанс, его лучше использовать. 500 моментов за игру не бывает. Игра будет крутой.

– Как сдержать Месси?

– Где бы он ни был, с ним будет тяжело справиться. Если рискуешь, «Барселона» накажет тебя. Нужно все время действовать надежно. Кажется, что нам нужно сыграть идеально.

Это должна быть футбольная вечеринка. Возможно, это наш последний матч в Лиге чемпионов, так что давайте отпразднуем его ногами и легкими.

– Что нужно изменить по сравнению с первым матчем?

– Результат! – сказал Клопп.