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    Юрген Клопп: «Если вылетать, то красиво»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Барселона Лига чемпионов Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3 – первый матч).

    Два игрока из числа лучших нападающих мира завтра не сыграют, а нам нужно забивать четыре гола, чтобы пройти дальше. Это явно не упрощает нам жизнь.

    Результат в выездном матче не очень нам помог, честно говоря. Мы очень старались забить. Но таков результат, нам нужно с этим смириться. Давайте выложимся на максимум, который у нас есть.

    У нас есть надежда, это футбол. Мы не в той ситуации, где мы на 100% в чем-то уверены, но это футбол. Пока у нас на поле будет 11 футболистов, мы будем стараться на протяжении всех 90 минут отпраздновать кампанию Лиги чемпионов, чтобы был правильный конец. Таков наш план.

    Если мы сможем пройти дальше – прекрасно. Если мы не сможем, давайте вылетим самым красивым образом.

    – Вы опираетесь на прошлогодний опыт «Ромы», которая выбила «Барсу» после 1:4?

    – Они забили гол на выезде, а мы нет. Но это придает нам надежду. Я не хочу сидеть здесь и придумывать игрокам «Барселоны» причину быть еще более мотивированными.

    Нам нужно принять много решений. Это будет наш третий матч за шесть дней. «Барселона» в уик-энд полностью поменяла состав, так что разница значительна. Но парни часто показывали, что они не сдаются.

    Мы не можем сравнивать себя с «Ромой» или кем-то еще. Посмотрим, какой будет исход.

    – Будете рисковать?

    – Если хочешь победить, нужно уважать шаги, которые ты собираешься предпринять. Нам нужно быть готовыми на 95 минут, может, и дольше. Нельзя выиграть 3:0 за 45 минут. Нам нужно хорошо сыграть в защите и креативно в нападении.

    Если ты хочешь добиться конкретного результата, то ты слегка теряешь концентрацию в защите. Мне по-прежнему нравится то, как мы оборонялись, за исключением одной ситуации. После 3:0 у них были моменты, но до этого все было нормально.

    Если есть шанс, его лучше использовать. 500 моментов за игру не бывает. Игра будет крутой.

    – Как сдержать Месси?

    – Где бы он ни был, с ним будет тяжело справиться. Если рискуешь, «Барселона» накажет тебя. Нужно все время действовать надежно. Кажется, что нам нужно сыграть идеально.

    Это должна быть футбольная вечеринка. Возможно, это наш последний матч в Лиге чемпионов, так что давайте отпразднуем его ногами и легкими.

    – Что нужно изменить по сравнению с первым матчем?

    – Результат! – сказал Клопп.

     
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