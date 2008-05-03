Пеп Гвардиола: «Ливерпуль» показал превосходный футбол с «Барсой» в ЛЧ. Мне понравилось»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов – «Ливерпуль» (3:0).

«Обе команды провели отличную игру. показал превосходный футбол. Мне понравилось смотреть этот матч.

Не думаю, что это поражение повлияет на них. Думаю, с им будет непросто, но они будут хорошо подготовлены и одержат победу.

Не думаю, что в матче с нами выключится и не будет бороться. Их тренер и футболисты хотят хорошо выступить. Лучше забыть об этом. Игроки «Лестера» не приедут сюда как на каникулы. Возможно, у них есть шанс финишировать седьмым, и они попытаются показать хорошую игру», – сказал Гвардиола.

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