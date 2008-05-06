Артем Дзюба: «Говорили, что «Зенит» сдуется, Дзюба сдуется»

Нападающий Артем Дзюба поделился мыслями о победе в чемпионате России.

– Хотел бы сказать о болельщиках. Видел, как ликовали поклонники других клубов, которые в последние годы брали титул, и понимал, как этого ждут наши. И сейчас чувствую эту радость – эта победа для них, для города. Для меня важно, что триумф «Зенита» увидели и гордятся им мои дети, семья, родственники, все близкие.

Очень хотелось стать чемпионом. Закончить карьеру без такого звания обидно. И счастлив, что прошел долгий путь и добрался до золота. Все было не зря. Благодарен судьбе за все, что со мной происходило. Как сказали умные люди, мне следовало все это пройти – на протяжении карьеры иногда думал, что так и останусь на вторых-третьих ролях. А сейчас приятно, что я один из тех, кто отдал все ради этой победы.

– Чем лично для вас сезон стал особенным?

– Он вообще волшебный. Лучшее, что произошло в карьере – прекрасный чемпионат мира, потом ты возвращаешься в клуб и, хотя и уставший, но на такой потрясающей волне. Был грандиозный матч с минским «Динамо» – 8:1, мы в итоге попали в Лигу Европы, в РПЛ стартовали неплохо.

Но конец прошлого года получился очень непростым – и эмоционально, и физически. Доигрывали на ободах, иммунитет оказался уничтожен – постоянно что-то творилось с организмом, все время повышалась температура. Реально доезжали на зубах, вырывали победы. Передышка случилась вовремя, а потом мы преодолели пессимизм. Говорили же, что сейчас «Зенит» сдуется, Дзюба сдуется…

Меня многие предупреждали, что на тебя будут по-другому смотреть, пойдет немало критики. Пришлось перестраиваться, немного менять позицию, осваиваться. Ради команды я это сделал.

– Имеете в виду тот момент, когда пришел Азмун?

– Да. Сразу сказал, что готов играть в два нападающих: перестроюсь, готов уйти в глубину, так как у Сердара есть крутые индивидуальные качества – он очень хорошо открывается за спину, действует как стервятник. А я могу располагаться ниже, хотя комфортно выходить на острие.

Мы становимся сильнее, разнообразнее. Надо отметить приход трех новичков – Азмуна, Барриоса и Ракицкого – потрясающие, отличные трансферы, как говорится, десять из десяти.

Правда, многие забыли, что и до их появления «Зенит» шел первым. Не было же такого, что мы после зимы с десятого места поднялись на вершину. Новички добавили агрессии, хорошо вписались в коллектив, придали разноплановости. Это круто, подпитка произошла вовремя, – сказал Дзюба.

Дзюба впервые выиграл РПЛ. Хотя был близок к титулу еще в 2006-м