Виктор Гончаренко: «У ЦСКА критичная статистика пропущенных мячей – много ошибок, много пропускаем»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями о ничьей с (2:2) в матче 27-го тура чемпионата России, передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков.

– Когда пропускаешь два, очень сложно рассчитывать на победу. Статистика пропущенных мячей критичная, много ошибок, много пропускаем, надо исправляться.

Про атаку – что-то получается, по моментам были близки к победе, но не хватило хладнокровия. Нерационально действуем в атаке. Но не проиграли – уже хорошо. Если бы проиграли, создав столько моментов, – это было бы сложно принять.

– Почему не играли Васин (он изначально был в стартовом составе, но в итоге не принял участие в матче) и Сигурдссон?

– У Васина и Сигурдссона травмы. Еще вчера Васин был готов играть, но учитывая, сколько он пропустил, это нормально, организм привыкает к специфическим нагрузкам.

– ЦСКА сейчас пропустил больше, чем до зимы. Это почему?

– Где надо идти вперед – идем назад. Получаем встречные атаки и пропускаем. Не хватает взаимоподдержки, чтобы прерывать соперника.

– Жестко говорили с Набабкиным прямо на поле. Он был слабым звеном в защите?

– Не имеет права такой опытный защитник допустить такой ляп, как при первом голе. Такое не поддается анализу, – сказал Гончаренко.