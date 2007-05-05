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    Виктор Гончаренко: «У ЦСКА критичная статистика пропущенных мячей – много ошибок, много пропускаем»

    Теги ЦСКА Виктор Васин Кирилл Набабкин премьер-лига Россия травмы Динамо Москва Виктор Гончаренко Арнор Сигурдссон Футбол

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями о ничьей с «Динамо» (2:2) в матче 27-го тура чемпионата России, передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков.

    – Когда пропускаешь два, очень сложно рассчитывать на победу. Статистика пропущенных мячей критичная, много ошибок, много пропускаем, надо исправляться.

    Про атаку – что-то получается, по моментам были близки к победе, но не хватило хладнокровия. Нерационально действуем в атаке. Но не проиграли – уже хорошо. Если бы проиграли, создав столько моментов, – это было бы сложно принять.

    – Почему не играли Васин (он изначально был в стартовом составе, но в итоге не принял участие в матче) и Сигурдссон?

    – У Васина и Сигурдссона травмы. Еще вчера Васин был готов играть, но учитывая, сколько он пропустил, это нормально, организм привыкает к специфическим нагрузкам.

    – ЦСКА сейчас пропустил больше, чем до зимы. Это почему?

    – Где надо идти вперед – идем назад. Получаем встречные атаки и пропускаем. Не хватает взаимоподдержки, чтобы прерывать соперника.

    – Жестко говорили с Набабкиным прямо на поле. Он был слабым звеном в защите?

    – Не имеет права такой опытный защитник допустить такой ляп, как при первом голе. Такое не поддается анализу, – сказал Гончаренко.

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