Нико Ковач: «Месси – лучший из лучших. На стадионе ты просто рад, что такой человек существует и играет на поле»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач оценил игру капитана «Барселоны» .

«Есть только один Месси. Не имеет значения, что я про него скажу, этого все равно будет недостаточно. Его можно только превозносить, но он этого заслуживает.

Как тренер или капитан национальной сборной ты можешь голосовать за кандидатов на мяч». Можете мне поверить, Месси всегда получал мой голос.

Конечно, существуют и другие замечательные игроки. Но для меня он лучший из лучших.

Это можно увидеть на стадионе, где его величие почитают 80 или 90 тысяч зрителей. Ты остаешься без слов и просто рад, что этот человек вообще существует и находится на футбольном поле.

Команда важна, но когда у тебя есть такой выдающийся футболист, он всегда будет делать результат», – сказал Ковач.