Лионель Месси: «Некрасиво, что Коутиньо освистали после замены. Сейчас «Барселона» должна быть едина как никогда»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси осудил болельщиков, которые освистали полузащитника Филиппе Коутиньо, когда его заменили в матче с «Ливерпулем» (3:0).

«Еще в начале сезона я говорил, что в решающие моменты мы должны быть едины как никогда. Сейчас не время кого-то критиковать. Нужно поддерживать и быть вместе до самого конца.

Давайте делать все вместе. Некрасиво, когда твоего партнера освистывают во время замены. Не говорю, что он сыграл хорошо или нет, но нужно быть едиными, нужно быть вместе», – сказал Месси.