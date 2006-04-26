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    Нобель Арустамян: «Бюджет «Динамо» будет в пятерке самых высоких в РПЛ, на уровне ЦСКА»

    Теги премьер-лига Россия бизнес Динамо Москва ВТБ Нобель Арустамян Матч ТВ Футбол

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился информацией о финансировании «Динамо» после прихода в клуб нового владельца.

    Ранее сообщалось, что акции клуба приобрел банк ВТБ.

    «Бюджет «Динамо» позволит приглашать качественных игроков, но конкретных имен пока нет. Сначала нужно закончить сезон, а потом заниматься трансферами. Правда, делать это придется максимально оперативно, чтобы к первому июньскому сбору у тренера уже был костяк новой команды.

    Бюджет «Динамо» будет в пятерке самых высоких в РПЛ в будущем сезоне. С «Зенитом», «Спартаком» и «Локомотивом» в финансовом плане тягаться тяжело. Думаю, это будет уровень бюджета ЦСКА», – сказал Арустамян.

    Глава ВТБ: «Постараемся довести «Динамо» до призовых мест или первой пятерки»

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