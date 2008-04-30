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    Неймар рассказал Марсело о желании перейти в «Реал»

    Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Марсело Неймар Футбол

    Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет перейти в «Реал».

    27-летний форвард сообщил о своем желании партнеру по сборной Бразилии и защитнику мадридцев Марсело.

    Эту информацию озвучил бывший главный редактор Marca Эдуардо Инда в программе El Chiringuito de Jugones на канале Mega.

    Неймар из-за рецидива травмы пятой плюсневой кости пропустил часть сезона. В 14 матчах лиги 1 он забил 13 голов.

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