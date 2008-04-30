Неймар рассказал Марсело о желании перейти в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» хочет перейти в «Реал».

27-летний форвард сообщил о своем желании партнеру по сборной Бразилии и защитнику мадридцев .

Эту информацию озвучил бывший главный редактор Marca Эдуардо Инда в программе El Chiringuito de Jugones на канале Mega.

из-за рецидива травмы пятой плюсневой кости пропустил часть сезона. В 14 матчах лиги 1 он забил 13 голов.

История травмы Неймара: винт в голеностопе, муки на ЧМ и рецидив, которого никто не ждал

«ПСЖ» вел 2:0, но проиграл финал Кубка Франции. А Неймар толкнул фаната