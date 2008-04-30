Неймар рассказал Марсело о желании перейти в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет перейти в «Реал».
27-летний форвард сообщил о своем желании партнеру по сборной Бразилии и защитнику мадридцев Марсело.
Эту информацию озвучил бывший главный редактор Marca Эдуардо Инда в программе El Chiringuito de Jugones на канале Mega.
Неймар из-за рецидива травмы пятой плюсневой кости пропустил часть сезона. В 14 матчах лиги 1 он забил 13 голов.
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