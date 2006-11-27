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    Beteve: Неймар договорился с «ПСЖ», что летом он может уйти за 200 млн евро

    Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Футбол

    Нападающий «ПСЖ» Неймар имеет договоренность с клубом о том, что он может уйти по завершении сезона при соблюдении определенных условий.

    По данным каталонского телеканала beteve, парижане отпустят 26-летнего форварда, если за него заплатят 200 миллионов евро.

    Бывший клуб бразильца «Барселона», откуда он летом 2017 года перебрался во Францию за 222 миллиона евро, уже ведет переговоры о его возвращении.

    Агент Андре Кюри, представляющий в переговорах интересы «Барселоны», встречался с отцом футболиста на прошлой неделе в Лондоне.

    Также в подписании Неймара заинтересован мадридский «Реал».

    Ранее сообщалось, что «Барселона» может включить в сделку по трансферу Неймара Усмана Дембеле.

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