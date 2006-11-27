Beteve: Неймар договорился с «ПСЖ», что летом он может уйти за 200 млн евро

Нападающий Неймар имеет договоренность с клубом о том, что он может уйти по завершении сезона при соблюдении определенных условий.

По данным каталонского телеканала beteve, парижане отпустят 26-летнего форварда, если за него заплатят 200 миллионов евро.

Бывший клуб бразильца , откуда он летом 2017 года перебрался во Францию за 222 миллиона евро, уже ведет переговоры о его возвращении.

Агент Андре Кюри, представляющий в переговорах интересы «Барселоны», встречался с отцом футболиста на прошлой неделе в Лондоне.

Также в подписании Неймара заинтересован мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что может включить в сделку по трансферу Неймара Усмана Дембеле.