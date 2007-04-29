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    Сарри об игре Игуаина: «Суарес забил в первом сезоне в «Ливерпуле» три гола, на следующий – 16, а потом – 24»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Гонсало Игуаин Луис Суарес Маурицио Сарри Футбол

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после ничьей с «Манчестер Юнайтед» (1:1) высказался об игре форварда Гонсало Игуаина.

    – Нападающим очень тяжело привыкнуть к АПЛ. Каждому нападающему. Я помню, что Суарес в «Ливерпуле» забил три гола за первый сезон. Потом – 16, потом – 24. Но к АПЛ сложно адаптироваться. Думаю, он сможет забивать больше в следующем сезоне.

    – Останется ли он в «Челси»?

    – Я не знаю, я не заведую трансферами, поэтому я не могу отвечать на такие вопросы. Теоретически – да, останется, – сказал Сарри.

    Подробную статистику Гонсало Игуаина, арендованного «Челси» у «Ювентуса» до конца сезона, можно изучить здесь.

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