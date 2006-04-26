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    Денис Глушаков: «Спартак» еще выиграет чемпионство, какие бы игроки и тренеры ни были в команде»

    Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Арсенал Тула Денис Глушаков Чемпионат.com Футбол

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал поражение в матче 25-го тура РПЛ с «Арсеналом» (0:3).

    «Не надо ничего говорить – извиниться перед болельщиками только. «Спартак» не должен проигрывать с таким результатом.

    Тяжело говорить, надо сделать выводы, двигаться вперед. «Спартак» еще выиграет чемпионство, новые титулы будут, какие бы игроки и тренеры ни были в команде. Могу только извиниться от лица команды.

    Разговаривали в раздевалке: так нельзя играть. Почему не было воли к победе – поговорим потом. В чемпионский сезон мы тоже проигрывали – 0:3. Надо забывать и двигаться дальше. Жизнь не останавливается, надо думать, за кого и для кого мы играем», – сказал Глушаков.

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