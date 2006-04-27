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    «Спартак» планирует летом купить центрального атакующего хавбека, опорника и форварда

    Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Чемпионат.com Футбол

    На совете директоров «Спартака» были озвучены трансферные цели клуба на летнее трансферное окно.

    Красно-белые хотят усилить три позиции: нижнего опорного полузащитника, центрального атакующего полузащитника и универсального форварда, способного сыграть на нескольких позициях.

    Количество трансферов и сумма, которую «Спартак» готов потратить на новичков, зависит как от попадания команды в Лигу чемпионов по итогам сезона, так и от вырученных средств от продажи действующих игроков.

    «Спартак» хочет продать Ханни и Ташаева. Возможны трансферы Зе Луиша, Фернандо и Адриано

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