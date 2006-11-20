Президент УЕФА: «Суперлиги не будет. Это вымысел или мечта»

Президент УЕФА Александер Чеферин исключил возможность создания европейской Суперлиги.

«Суперлиги не будет. В каком-то смысле сейчас это вымысел или мечта.

У нас есть кое-какие идеи. Но создание Суперлиги не обсуждается. У всех по-прежнему остаются возможности участвовать во всех еврокубковых турнирах», – заявил Чеферин.

Президент и по совместительству глава Ассоциации европейских клубов также опроверг информацию о переговорах по созданию нового турнира.

«Могу подтвердить, что мы не видели, никогда не обсуждали, никогда не привлекались к созданию этого документа [связанного с переговорами клубов о создании Суперлиги].

У нас полный контакт с УЕФА в плане развития игры», – подчеркнул Аньелли.

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