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    Президент УЕФА: «Суперлиги не будет. Это вымысел или мечта»

    Теги Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Ассоциация европейских клубов Андреа Аньелли Александер Чеферин Футбол

    Президент УЕФА Александер Чеферин исключил возможность создания европейской Суперлиги.

    «Суперлиги не будет. В каком-то смысле сейчас это вымысел или мечта.

    У нас есть кое-какие идеи. Но создание Суперлиги не обсуждается. У всех по-прежнему остаются возможности участвовать во всех еврокубковых турнирах», – заявил Чеферин.

    Президент «Ювентуса» и по совместительству глава Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли также опроверг информацию о переговорах по созданию нового турнира. 

    «Могу подтвердить, что мы не видели, никогда не обсуждали, никогда не привлекались к созданию этого документа [связанного с переговорами клубов о создании Суперлиги]. 

    У нас полный контакт с УЕФА в плане развития игры», – подчеркнул Аньелли.

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