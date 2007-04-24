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    Пресс-секретарь «Зенита» о колене Кокорина: «Ситуация все время ухудшается»

    Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

    Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко сообщил, что предварительный медосмотр форварда Александра Кокорина выявил отрицательную динамику.

    Кокорин испытывает боли в колене, в среду в СИЗО «Бутырка» его посетил главный врач «Зенита» Михаил Гришин.

    «На встрече с Александром Кокориным главный врач команды смог провести только функциональные тесты. Однако даже предварительный осмотр выявил отрицательную динамику, ситуация все время ухудшается.

    Поэтому, помимо наших рекомендаций предоставить Александру возможность ежедневно проводить функциональные занятия в зале и бассейне, мы считаем целесообразным провести более углубленное исследование с помощью МРТ. Это необходимо для установки точного диагноза по состоянию внутренних тканей коленного сустава и дальнейшей корректировки программы реабилитации», – сказал Макаренко.

    В СИЗО считают, что Кокорин слишком много лежит – это причина онемения ноги

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