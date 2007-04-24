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    На стадионе «Локомотива» покажут финальную серию «Игры престолов»

    Теги Локомотив стадион Локомотив премьер-лига Россия телевидение болельщики Футбол

    Финальная серия «Игры престолов» будет показана на домашнем стадионе «Локомотива».

    Мероприятие, организованное клубом и компанией «Амедиатека», состоится на «РЖД Арене» 20 мая – в день мировой премьеры шестого эпизода 8 сезона сериала.

    «С коллегами из футбольного клуба мы провели колоссальную работу по технической подготовке использования инфраструктуры «РЖД Арены» в разгар футбольного чемпионата», – сообщил генеральный директор Amedia TV Дмитрий Сычугов

    Для показа на стадионе построят экран размером с четырехэтажный дом. Также перед серией зрителей ждет развлекательная программа.

    Показ серии состоится между матчами «Локомотива» в премьер-лиге. Клуб принимает «Рубин» (10 мая) и «Уфу» (26 мая).

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