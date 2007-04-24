На стадионе «Локомотива» покажут финальную серию «Игры престолов»

Финальная серия «Игры престолов» будет показана на домашнем стадионе .

Мероприятие, организованное клубом и компанией «Амедиатека», состоится на «РЖД Арене» 20 мая – в день мировой премьеры шестого эпизода 8 сезона сериала.

«С коллегами из футбольного клуба мы провели колоссальную работу по технической подготовке использования инфраструктуры «РЖД Арены» в разгар футбольного чемпионата», – сообщил генеральный директор Amedia TV Дмитрий Сычугов

Для показа на стадионе построят экран размером с четырехэтажный дом. Также перед серией зрителей ждет развлекательная программа.

Показ серии состоится между матчами в премьер-лиге. Клуб принимает «Рубин» (10 мая) и «Уфу» (26 мая).

Восемь лет мы ждали ответов и, наконец, дождались! Финал близко! И это не просто финал, а финал на «РЖД Арене»! 20 мая ты сможешь посмотреть последнюю серию последнего сезона любимого сериала вместе с теми, кто разделяет твою любовь!



Все подробности тут: https://t.co/xCeqRgVVBE pic.twitter.com/BfWlgUpuIV — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) April 24, 2019

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