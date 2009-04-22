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    Василий Кикнадзе: «Есть права, которые «Матч ТВ» мог бы отдать, потому что сам физически не может монетизировать»

    Теги Локомотив премьер-лига Россия телевидение Василий Кикнадзе Матч ТВ Футбол

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мыслями о клубном телевидении и источниках дохода.

    – Будет канал «Локомотива»?

    – Не, это не работает. Ведь то, что мы себе представляем, совершенно не соответствует тому, что такое клубный телеканал в Европе. Это обусловлено многими факторами. И тем, что, пардон, вы забрали телевизионные права у клубов, я имею в виду «Матч ТВ».

    Точно будем работать в медийном пространстве, есть масса идей о том, что можно сделать для болельщиков, в том числе в чаше стадиона. Насколько это реализуемо – это предмет переговоров с «Матчем».

    Нам кажется, что есть определенные права, которыми «Матч» мог бы либо поделиться, либо отдать назад, потому что сам физически не может монетизировать и не должен монетизировать, потому что это внутриклубная история.

    И не выходить в параллель, с задержкой в 24, 36 часов – это все обсуждаемо. Но клубы должны активнее работать со своей аудиторией.

    У нас три источника доходов: успешное выступление в еврокубках, продажа игроков и то, что мы можем собрать со стадиона.

    Вот такой стадион, как с ЦСКА, – это предел мечтаний. У нас средняя посещаемость по сезону была порядка 14 500 зрителей при вместимости порядка 26 тысяч с копейками. Каждый матч мы так собирать не будем, но 20-21 тысяча – это было бы хорошо. Для этого нам нужно делать все как можно более комфортно.

    Сравнить наш стадион со стадионами для чемпионата мира и довести его до такого же состояния – сложная задача, почти нереализуемая. Значит, надо предоставлять дополнительный сервис, в том числе медийный, – сказал Кикнадзе в программе «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

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