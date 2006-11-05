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    Промес поддержал Глушакова, запостив сторис с фразой на русском

    Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига Денис Глушаков Куинси Промес Футбол

    Бывший полузащитник «Спартака» Куинси Промес поддержал хавбека Дениса Глушкова. 

    «Никто не заботится о том, чтобы этот чемпионат (видимо, Промес имеет в виду «чемпион» – прим. Sports.ru) был моим братом навсегда, продолжайте борьбу с спартаком» (орфография и пунктуация оригинала сохранены – прим.), – написал Промес по-русски в инстаграме, отметив Глушакова.

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