«Краснодар»: «На матче с «Зенитом» почти 700 мест на гостевой трибуне остались пустыми»

«Краснодар» выступил с заявлением относительно пустых мест на домашнем матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:2).
«Мы сожалеем, что на матче «Краснодар» – «Зенит» почти 700 мест на трибунах нашего стадиона остались пустыми.
«Краснодар» выделил 2670 мест для гостевой команды, согласно официальной заявке питерского клуба. Однако в итоге занято было около 2000 из них.
У футбольного клуба «Краснодар» не оставалось времени для организации новой зоны безопасности. Нам искренне жаль, что еще несколько сотен любителей футбола в итоге не смогли попасть на матч», – сообщается в инстаграме «Краснодара».
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