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    «Краснодар»: «На матче с «Зенитом» почти 700 мест на гостевой трибуне остались пустыми»

    Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики фото Краснодар стадион Краснодар Футбол

    «Краснодар» выступил с заявлением относительно пустых мест на домашнем матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:2).

    «Мы сожалеем, что на матче «Краснодар» – «Зенит» почти 700 мест на трибунах нашего стадиона остались пустыми.

    «Краснодар» выделил 2670 мест для гостевой команды, согласно официальной заявке питерского клуба. Однако в итоге занято было около 2000 из них.

    У футбольного клуба «Краснодар» не оставалось времени для организации новой зоны безопасности. Нам искренне жаль, что еще несколько сотен любителей футбола в итоге не смогли попасть на матч», – сообщается в инстаграме «Краснодара».

     
     
     
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    Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar)

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