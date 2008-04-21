Алексей Миллер: «Игра из серии «золотой фонд российского футбола». «Зенит» – чемпион!»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром» (3:2) в 24-м туре чемпионата России.

«Это была игра из серии «золотой фонд российского футбола». «Зенит» показал, как выглядит настоящий котел великой футбольной битвы. И в конце во всё футбольное поле поставил печать «воля к победе».

Браво! «Зенит» – чемпион!» – сказал Миллер.

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