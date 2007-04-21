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    Дзюба забил 50-й гол за «Зенит» и 100-й – в РПЛ

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба сделал дубль в матче РПЛ с «Краснодаром» (3:2).

    Первый гол стал для нападающего 50-м в составе питерского клуба во всех турнирах, второй – 100-м в премьер-лиге, где он ранее также выступал за тульский «Арсенал», «Ростов», «Спартак» и «Томь».

    Всего в РПЛ Дзюба провел 303 матча. В списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов России он уступает шестерым – Олегу Веретенникову (143 гола), Александру Кержакову (139), Дмитрию Кириченко (130), Дмитрию Лоськову (120), Роману Павлюченко (103) и Сергею Семаку (102).

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